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‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem” deyip buzağını sattı

Tekirdağ Malkara’da mahalle muhtarı, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyerek buzağını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya bağışladı.

Tekirdağ Malkara'da mahalle muhtarı, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek buzağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bağışladı.


Besicilikle de uğraşan Malkara ilçesi Mestanlar Mahallesi Muhtarı Yılmaz Yıldız, ilginç bir bağışta bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek veren Mestanlar Muhtarı Yıldız, kendisine ait 4 aylık buzağıyı satarak yardım kampanyasına bağışladı.


Muhtar Yıldız, “Devletimize, bizim de bir katkımız olsun dedik ve 4 aylık buzağı Türkiye'mize feda olsun. Bu kampanyaya da herkesin katılmasını istiyorum. Biz bize Yeteriz Türkiyem” dedi.

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