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"Bize hayırlı olsun demek düşer"

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kıran kırana geçen seçimlerin ardından Çerkezköy Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Vahap Akay’a, seçimlerdeki rakibi Süleyman Kozuya ziyarette bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kıran kırana geçen seçimlerin ardından Çerkezköy Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Vahap Akay'a, seçimlerdeki rakibi Süleyman Kozuya ziyarette bulundu.


31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (ÇTSO) görevine yeniden dönen Süleyman Kozuva, ÇTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Vahap Akay'a ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu



"Hayırlısı olsun"


31 Mart Pazar günü yapılan Yerel Seçimlerde Çerkezköy halkının tercihini yaptığını ve iradesini ortaya koyduğunu belirten ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Seçimlerde Çerkezköy halkı böyle istedi, böyle karar verdi. Demek ki yapılan hizmetlerden memnun ve halkımız mutlu. Bizim için sıkıntı yok. Hayırlı olsun. İnşallah önümüzdeki 5 yıl Çerkezköy'de güzel hizmetler yapılır” dedi.



Kahve içmeye davet etti


Her şey de bir hayır olduğunu vurgulayan ve ‘Hakkımızda hayırlısı' diyen ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Seçim süreci başladığında ilk ziyareti buraya yapmıştım. Başkanımıza ‘Seçimden sonra ya sen çay içmeye geleceksin, ya ben geleceğim' demiştim. Kısmet bizim çay içmeye gelmemiş yönündeymiş. Bugün biz çay içmeye geldik, sözümüzü tuttuk. Kendisini kahve içmeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Akay'ı tebrik eden Kozuva, yeni dönemde başarı dileğinde bulundu.



Teşekkür etti


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Vahap Akay da “Ziyareti için ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum. Seçimler artık geride kaldı. Bundan sonra hep birlikte Çerkezköy için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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