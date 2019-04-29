Boru patladı, sular metrelerce havaya fışkırdı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde 800'lük isale hattına bağlı tahliye hattında meydana gelen arızada sular metrelerce havaya fışkırdı. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri meydana gelen arızaya anında müdahale etti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde 800'lük isale hattına bağlı tahliye hattında meydana gelen arıza nedeniyle hat suları metrelerce havaya fışkırdı. Bunun üzerine TESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler arızanın meydana geldiği alanda anında çalışma başlattı. Suların metrelerce havaya çıktığı anlar ise cep telefonu kamerasından saniye saniye kaydedildi.

TESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Aşağısevindikli 800'lük isale hattına bağlı tahliye hattında meydana gelen arıza nedeniyle; ekiplerimiz tarafından arızaya müdahale edilmektedir. Depo seviyelerimiz iyi durumda olmasına rağmen, arıza giderilinceye kadar geçen zamanda depo seviyelerinde düşüş yaşanacağından, Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz, Çınarlı, Aydoğdu, Zafer, Gündoğdu ve Eskicami-Ortacami mahallelerinin üst kotlarında akşam geç saatlerde su temininde aksamalar yaşanabilir. İlgili vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur” denildi.