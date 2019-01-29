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Bosphorus Nefesli Beşlisi beğeniyle izlendi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivalinin beşinci gününde Bosphorus Nefesli Beşlisi sahne aldı.


Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleşen ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın da eşi Belgin Eşkinat ile birlikte yakından takip ettiği gecede, klarnette Bülent Evcil ve Ferhat Göksel, obuada Sezai Kocabıyık, kornoda Cem Akçora ve fagotta Cavit Karakoç geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.


Kendi dalında Türkiye'nin önemli sanatçılarını barındıran Bosphorus Nefesli Beşlisi, Jacques İbert - Trois pieces breves (Allegro - Andante - Assez lent-allegro scherzsndo), Malcolm Arnold - Three Shanties (Allegro con brio - Allegretto semplice - Allegro vivace), Paul Taffanel - Wind quintet in sol minör (Allegro con moto - andante - vivace) eserlerini Süleymanpaşalı müzikseverler için seslendirdi.


Festival boyunca gerçekleştirilecek tüm konserlerin 20.00'de başlayacağı, Kampüs girişinden Rektörlük binasına konser öncesi ring hizmeti verileceği belirtildi. Türkiye'nin en kapsamlı oda müziği etkinliği olan ve her yıl kapsamı genişleyerek yoluna devam eden Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivali, şu konserlerle devam edecek:


“30 Ocak 2019 Çarşamba - Mimar Sinan Kontrbas Quartet, 1 Şubat 2019 Cuma - Bisanthe Quartet, 2 Şubat 2019 Cumartesi - Emre Tamer ve İstanbul Camerata Barok.”

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