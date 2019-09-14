BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğünde masa başı tatbikatı

"BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğünde TAMP-Tekirdağ Masabaşı Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Afet Müdahale Planının (TAMP-Tekirdağ) afet ve acil durumlara yönelik işbirliği koordinasyonu geliştirmek ve hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin Başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Yerel Düzey 26 Hizmet Grubu Yöneticileri, AYDES Kullanıcıları ve Marmaraereğlisi'nde faaliyet gösteren Enerji Tesislerinin katılımı ile "BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğünde TAMP-Tekirdağ Masabaşı Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Masabaşı Tatbikatı katılımcılara AYDES sistemi üzerinden SMS gönderilmesi ile başladı. Hizmet grupları ve firma temsilcilerinin tatbikat alanına ulaşması ile hazırlanan Deprem senaryosuna göre tatbikatın icrası gerçekleştirildi.

Tatbikat İlçe Kaymakamı Sıdkı Zehin tarafından koordine edildi. Senaryoya göre hizmet gruplarının, faaliyetleri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin yapacağı çalışmalar masa başında uygulandı. Tatbikatın icrasında hizmet gruplarının ana senaryoya göre reaksiyonları, hareket tarzları masa başında uygulamalı tatbik edildi.

Düzenlenen Masabaşı tatbikatı ile 10 Ekim 2019 tarihinde Marmaraereğlisi ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan uygulama tatbikatının ön hazırlığının yapılması sağlandı.

Tatbikatın sonunda konuşma yapan Marmaraereğlisi Kaymakam Sıdkı Zehin; tatbikat senaryosunda 26 hizmet grubu, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına görev verildiğini belirterek masabaşı tatbikatının 10 Ekim tarihinde yapılacak saha tatbikatına yönelik ön hazırlık olduğunu belirtti.

Tatbikat katılımcılara “Afetlere Hazırlık Yılı” projesi kapsamında hazırlanan Afet Çantası standının tanıtılmasıyla tamamlandı.