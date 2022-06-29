Böyle olur Tekirdağ'da lavanta günleri

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen lavanta tarla şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Canlı müzik eşliğinde dokuz sekizlik ezgilerle Roman havası oynayan onlarca kişi, lavanta tarla şenliğini kutladı.

İstanbul'un sınır komşusu olması nedeniyle yerli turizmden pay almak ve alternatif tarım örneklerine yönelmek amacıyla Tekirdağ'da oluşturulan lavanta tarlalarını görenler, hem renginden hem de kokusundan etkileniyor. Eşsiz manzarada anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise lavanta tarlalarına giderek bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.

Pek çok lavanta tarlasını barındıran ve bu tarlalarda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Tekirdağ'da, son olarak Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde yer alan 35 dönümlük lavanta tarlasında "Lavanta Tarla Günleri Şenliği" gerçekleştirildi. Şenliğe katılanlar fotoğraf çekmenin yanı sıra lavantaların arasında çalan canlı müzik eşliğinde Roman havası oynayarak stres attı.