İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde virajı alamayan otomobil takla atarak tarlaya uçtu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajı alamayan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası sürücü araçtan yara almadan çıktı.


Kaza, Malkara-Şarköy yolu üzeri Ballı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden 34 ACS 389 plakalı otomobil, virajı alamayarak, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan araç tarlaya uçarken, sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.