İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu da dönerci kedisi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde soğuk havalarda bir tavuk dönerciyi kendine mesken edinen kedi hem soğuktan korunuyor hem de karnını doyuruyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde soğuk havalarda bir tavuk dönerciyi kendine mesken edinen kedi hem soğuktan korunuyor hem de karnını doyuruyor.


Çorlu'da bir kedi dönerciyi mesken tuttu. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar, dönercinin önünde bekleyen kediyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Pişmekte olan dönerin sıcaklığından faydalanan kedi dönerci ustasının kestiği dönerden yiyerek karnını doyuruyor.


Kedinin her gün misafirleri olduğunu ve her gün kediyi beslediklerini kaydeden dönerci ustası Garip Kargal, "Her zaman yemeğini yiyebilmek için hem de ısınabilmek için sürekli buraya geliyor. Bazen kovmaya çalışıyoruz gitmiyor. İlla ki yemeğini yiyecek ondan sonra buradan gidiyor. Yemeğini yemeden buradan gitmiyor. Bir yandan insanların da dikkatini çekiyor sevimli hayvan. İnsanlar da hep yemek vermemizi istiyor. Biz de zaten kesinlikle veriyoruz. İnsanlar farklı tepki yapar diye düşünüp kovmak istesek bile gitmiyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.