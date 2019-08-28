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Bu da gelin motosikleti

Çorlu’da düzenlenen bir düğün töreni öncesi gelin konvoyu, motosikletlerle gerçekleştirildi.

Çorlu'da düzenlenen bir düğün töreni öncesi gelin konvoyu, motosikletlerle gerçekleştirildi. Gelin arabası yerine motosiklet tercih eden çifte motosikletli arkadaşları da eşlik edince ortaya onlarca motosikletli bir gelin alayı çıktı.


Alışılmış gelin arabaları dışında kamyon, iş makinesi, traktör hatta bisikletin bile gelin arabası olarak kullanılmasının ardından motosiklet tutkunu iki genç düğün törenleri öncesi süsledikleri motosikleti 'gelin arabası' yaptı. Gamze ve Burak Üntürk çiftinin düğün töreni öncesi damat gelin evine motosikletle gitti. Gelin Gamze Üntürk'ün de motosiklete gelinliği ile binmesinin ardından genç çift motosiklete Çorlu turu attı. Evlerinin balkonlarından vatandaşların ilgi ile izlediği motosikletli gelin alayına trafikteki diğer sürücüler de ilgi gösterdi.


Motosikletin gelin arabası olarak kullanıldığı düğünden geriye kameralara yansıyan renkli görüntüler kaldı.

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