Bu denetimler de hayvan sağlığı için

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince işletmelerde çeşitli denetimler gerçekleştiriliyor. Gıda kontrol ekipleri, Tekirdağ il genelinde işletmelerden vatandaşın sofrasına kadar giden gıdalar ve ürünler tek tek denetlerken, bunun yanı sıra hayvan yemi işletmeleri de mercek altına alındı. Üreticilerin yem mevzuatına uygun yemlere ulaşması açısından bu denetimler hayati önem taşıyor. Denetimlerde mevzuata uymayan işletmeler uyarılırken, ceza da uygulanıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde faaliyet gösteren yem üretim işletmelerinde, yem kontrol görevlilerimiz tarafından hayvan sağlığını esas alan denetimlerimiz, hayvan yetiştiricilerimizin yem mevzuatına uygun yemlere ulaşabilmeleri için devam etmektedir” denildi.