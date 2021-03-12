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Bu görüntüler endişelendiriyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Su Ürünleri Toptancı Halinin açılış toplantısında sosyal mesafe unutuldu.

Korona virüste Tekirdağ'ın en yüksek riskli iller kategorisine yükselmesinden endişe ediliyor.


Çin'den dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de görülmesinden bu yana 1 yıl geride kaldı. 1 yılı aşkın süredir ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanamaya çalışılıyor. Tedbirlere rağmen zaman zaman korona virüsü önemsemeyen görüntüler de oluşuyor.



Endişe büyük


Korona virüsün yoğunluk gösterdiği Tekirdağ'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Su Ürünleri Toptancı Hali yoğun bir kalabalık ile açılışı yapıldı. Açılışın yapıldığı salon hıncahınç doldurulurken, sosyal mesafe tamamen unutuldu. Açılıştaki kalabalık ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi sebebiyle şehirde korona vakalarının en yüksek riskli gruba yükselmesinden endişe ediliyor.

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