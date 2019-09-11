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Bu hayvanların ülkeye girişi, satışı ve sahiplenilmesi yasak

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezlerinin ülkeye girişi, üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı, reklamının yapılması, takas edilmesi, sergilenmesi ve hediye edilmesi yasağıyla ilgili halkın yoğun olarak yaşadığı alanlara billboard asıldı.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezlerinin ülkemize girişi, üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı, reklamının yapılması, takas edilmesi, sergilenmesi ve hediye edilmesi 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. Maddesi (l) bendince yasaklanmıştır. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüzce de halkımızda farkındalık oluşturulması adına reklam panosu ile afiş çalışması yapılmış ve ilimiz genelinde halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda yayımlanması sağlanmıştır” denildi.

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