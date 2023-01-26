Bu okulda hayaller gerçeğe dönüşüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Şehit Hamza Çavuş İlkokulu'nda 'Hayal Atölyesi' açıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Çorlu Şehit Hamza Çavuş İlkokulu'nda faaliyete başlayan Hayal Atölyesi'nin açılışını yaptı. Kurdele kesimi ile yapılan açılışta konuşan Vali Yıldırım, "Velilerimize, hayırseverlerimize ve okul aile birliğine, sizlerin nezdinde de okullarımıza destekte bulunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum, sağ olun" dedi.

Sonrasında Vali Yıldırım Hayal Atölyesi'nin kurulmasında emeği geçen hayırseverlere plaketlerini takdim etti. Ardından Hayal Atölyesi'nde öğrenciler tarafından piyano çalındı ve tiyatro gösterisi sahnelendi.

Açılışa Vali Yıldırım'ın yanı sıra; Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, daire müdürleri, okul idarecileri ile veliler ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilerin becerilerini geliştirebileceği, sanat ve müzik faaliyetlerini gerçekleştirebileceği Hayal Atölyesi, hayırseverlerin katkıları ve Okul Aile Birliği destekleri ile "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" çerçevesinde tasarlanarak hayata geçirildi.