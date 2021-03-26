Bu okullarda öğrenciler görerek ve yaparak öğrenecek

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eğitim veren Abdülhamit Han Ortaokulunda dinlenme, bitki yetiştirme, hayvan bakımı becerileri kazandırma ve yaşam becerileri kazandırma amacıyla oluşturulan ve hobi bahçeleri, seralar, hayvan kümesleri ile farklı yaşam alanlarından oluşan Okul Bahçe Alanı açıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Çorlu'da eğitim ve öğretim veren kurumlar arasında yer alan ve 2019 - 2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nda açılan Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulunu ziyaret etti. Vali Yıldırım, okulda yaptırılan Tarım Beceri Atölyesi, Akıllı Tarım Atölyesi, Hayvan Bakım Atölyesi ile Ahşap Metal Atölyesini gezerek atölyeler hakkında Okul Müdürü Oktay Kaplan'dan bilgi aldı. Vali Yıldırım, Özel Eğitim Sınıfı'nı ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi.

Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu ziyaretinin ardından Vali Yıldırım, Çorlu Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu'nu da ziyaret etti. Vali Yıldırım, ziyarette dinlenme, bitki yetiştirme, hayvan bakımı becerileri kazandırma ve yaşam becerileri kazandırma amacıyla oluşturulan ve hobi bahçeleri, seralar, hayvan kümesleri ile farklı yaşam alanlarından oluşan Okul Bahçe Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılışı yapılan okul bahçe alanı ile öğrenciler eğitim - öğretim hayatlarında gereksinim duyacakları bilgilerin yanı sıra günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri de yaşayarak öğrenecekler.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan eşlik etti.