Bu saatlere dikkat: Marmara'da fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda Tekirdağ ve Edirne'de rüzgârın 75 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada; Rüzgârın 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre hızda esmesinin beklendiğini ifade etti.

Ayrıca fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaçların ve direklerin devrilmesi, elektrik kesintileri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı uyarıda rüzgârın 19 Temmuz 09.00'da başlayarak 20 Temmuz 23.00 saatleri arasında etkili olacağını belirterek, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları konusunda vatandaşları uyardı.

Yaşanabilecek olumsuzluklar sıralandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında fırtına sebebiyle birçok olumsuz durumun yaşanabileceğini belirterek yayınlanacak uyarılara ve duyurulara uyulması konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca, olumsuz durumlarda yetkililere haber verilmesi gerektiğini vurgulayan Meteoroloji, fırtınadan önce, fırtına esnasında ve fırtına sonrasında yapılacakları sıraladı. Buna göre, fırtına öncesinde yapılması gerekenin hazırlıklı olmak gerektiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı maddelerini şu şekilde sıraladı:

*Fırtına uyarılarını radyo ve TV dan takip edin.

*Meteoroloji'den telefonla bilgi alın.

*Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.

*Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgâr alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.

*Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.

*Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.

*Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

*Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.

*Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

Fırtına esnasında yapılması gerekenler konusunda da bir liste yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında;

*Mümkün olduğunca içerde kalın.

*Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.

*Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

*Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.

*Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

*İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.

*Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.

*Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgâra dikkat edin.

*Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın” maddelerine yer verdi.

Fırtına sonrasında tedbiri elden bırakmamak gerektiğine dikkat çeken Meteoroloji, uyarılarına devam ederek,

*Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın.

*Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın.

Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin” ifadelerini kullandı.