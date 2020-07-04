Bu şehirde ‘Çöpüm alınmadı' sorunu tarih oluyor

Şehirde bulunan 6 bin çöp konteyneri tek tek işaretlenip çöplerin alınıp alınmadığı geliştirilen mobil uygulama ile anbean takip edilecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, korona virüs tedbirleri kapsamında basketbol sahasında basın mensupları ile kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Başkan Yüksel kahvaltından sonra devam eden ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Toplantında açıklama yapan Başkan Yüksel, birçok şehirde en büyük sorunlardan biri olan ‘Çöpüm alınmadı' sorununu tamamen ortadan kaldıracak bir proje geliştirdiklerini ifade etti. Bu uygulamada şehirde bulunan 6 bin adet çöp konteyneri fotoğraflanarak, GPS ile yeri belirlendi. 30 saniyede bir güncellenen uygulama sayesinde çöp konteynerlerdeki çöplerin alınıp alınmadığı kırmızı ve yeşil işaretlerle anbean takip edilebilecek.

Çöplerin durumu anbean görüntüleniyor

Başkan Yüksel yaptığı açıklamada, “Çöple ilgili bir projemiz vardı. Sıfır maliyetler yapılmış ve çokta kullanışlı bir proje. Biliyorsunuz en büyük sıkıntılardan biride ‘Benim çöpüm alınmadı. Benim mahallem temizlenmedi” gibi sorunlardan vardı. Süleymanpaşa'da 6 bin tane konteyner var. Köylerde dahil Süleymanpaşa'daki 6 bin tane konteynerin yerlelerini arkadaşlarımız GPS ile tek tek belirlediler. Arkadaşlarımız fotoğraflamaya devam ediyor. Hangi Çöp konteyneri hangi binanın önünde görmüş olacağız. Uygulamada gördüğünüz gibi sarı, yeşil ve kırmızı renkte görünen konteynerler var. Diyeceksiniz ki başkanım bunlar ne diye. Sarılar özel bir çalışma yürütüyoruz. Onların simgesi. Şu kırmızı gördüğünüz işaretler bize göre çöpü alınmamış noktalar. Şimdi ben 30 saniye arayla güncellenen programla birlikte Süleymanpaşa'da kırmızı gözüken noktalarda yani çöpün toplanmadığı yerlerdeki durumu soracağım” diyerek cep telefonuyla gerekli birimleri arayarak çöp konteynerlerinde çöpün olup olmadığını sordu. Gerekli birimler, çöplerin durumunu anbean görüntüleyen mobil uygulamayı doğrulayarak çöpleri daha almadıklarını teyit ettiler.

6 bin konteynerin yeri tek tek belirlendi

Konuşmalarına devam eden Başkan Yüksel, “Öyle bir uygulama ki şimdi bir sonraki aşamayı anlatacağım size. Şimdi hangi sokakların temizlendiğini de göreceğiz. Ağırlıklı olarak bütün belediyelerin en büyük sorunu olan çöpler alınmadı konusu ortadan kalkmış olacak. Bu uygulamayı Hayrabolu, Keşan ve Kapaklı Belediyeleri de talep ettiler. Tek tek 6 bin konteynerin yerini işaretledik ve fotoğrafladık” diye konuştu.