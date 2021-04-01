Budama kursiyerleri sertifikalarına kavuştu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde "Bağ ve Meyve Ağaçlarında Budama Kursu"nu tamamlayan üreticilere sertifikaları verildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlü ile Bağcılık Araştırma Enstitüsü konu uzmanları tarafından, Muratlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında ortaklaşa verilen eğitimlerde kursiyerlere teorik olarak, bağ, meyve bahçesi tesisi, fizibilite, çeşit seçimi, budama ve terbiye şekilleriyle yetiştiricilik, meyve ağaçlarında görülen genel hastalık ve zararlılarla zirai mücadele konularında eğitimler yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan sertifikalı fidan kullanım desteklemeleri konularında bilgilendirilmeler yapıldı.

Teorik eğitimlerin ardından Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uygulama sahasında bağ, kiraz, armut, ceviz gibi türlerde uygulamalı budama eğitimi gösterildi.

Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere düzenlenen sertifika töreninde; Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Bağcılık Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ve Muratlı Halk Eğitim Müdürü Hamdi Bozdemir tarafından sertifikaları verildi.