Budizm'i bırakıp Müslüman oldu

Tayland uyruklu, Budizm dinine mensup olan Panchaphon Pandee, Şarköy İlçe Müftülüğünde düzenlenen "ihtida" merasiminde, İlçe Müftüsü Menderes Karapunar ve şahitlerin huzurunda Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Müftü Karapunar tarafından Panchaphon Pandee'ye, İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgi verildi.

Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid getiren Panchaphon Pandee, Müslüman olarak Simge ismini aldı.

İlçe Müftüsü Menderes Karapunar, İslamı seçen ve Müslüman olan kadına hayırlı mutlu bir yaşam dileklerini iletirken, merasim sonunda bir adet Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye ederek 'ihtida belgesi''ni takdim etti.