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Büfeden 13 kasa bira çaldılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde büfeye giren hırsızlar, 13 kasa bira ile 200 TL parayı çalarak kayıplara karıştı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde büfeye giren hırsızlar, 13 kasa bira ile 200 TL parayı çalarak kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde Vedat Şenol'un işlettiği tekel büfe soyuldu. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin camı aralayarak girdiği işyerinden 13 kasa dolu vaziyette bira ile çekmeceden 200 lira para çalındı.


Olayın ardından polise ihbarda bulunan işyeri sahibi Vedat Şenol, zararının 3 bin lira olduğunu ifade etti.


Polis tarafından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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