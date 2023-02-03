"Buğday Sektörü İçin Tedarik Zinciri Analizi Çalıştayı" Tekirdağ'da yapıldı

Tekirdağ'da, "Buğday Sektörü İçin Tedarik Zinciri Analizi ve Dayanıklı Bir Gıda Sisteminin Oluşturulması" projesi çalıştayı gerçekleştirildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile Türkiye'nin buğday sektörü analizinin yapılması, sektör ve gıda tarım sistemi direncinin artırılarak gıda güvenliğine de katkı yapılmasının hedeflendiği "Türk Buğday Sektörü İçin Tedarik Zinciri Analizi: Dayanıklı Bir Gıda Sisteminin Oluşturulması" projesi hayata geçirildi.

Açılış konuşmaları FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ve İl Müdürü Oktay Öcal tarafından yapılan çalıştayda, sunumların ardından; buğday tedarik zincirinin temel dinamikleri, buğday tarımı ve işleme faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlar, buğday üretiminin tarımdan tüketime kadar olan sürecine dair ulusal ve uluslararası değerlendirmeler, buğday piyasaları ve özellikle maliyet ve fiyat oluşumu hakkında yuvarlak masa tartışmaları yapıldı.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen çalıştaya; Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı temsilcileri, Trakya Kalkınma Ajansı temsilcileri, STK temsilcileri, sanayiciler, Ticaret Borsası temsilcileri, akademisyenler ve çiftçiler katıldı.