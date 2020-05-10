Bugün sokaklar onlarındı

Tekirdağ'da korona virüs salgını çerçevesinde alınan tedbirler sebebiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında bugün ilk defa sokağa çıktı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde vatandaşların genelge kapsamında saat 11.00'de sokağa çıkarak sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi. Bazı yaşlılar evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde oturdu. Bazı yaşlı çiftler ise el ele dolaştı. Kaldırımlarda yürüyüş yapan vatandaşlar, yolda karşılaştıkları arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralı kapsamında bastonlarını havaya kaldırarak selamlaştı.

Turan Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Necmettin Uca, “Sağlık Bakanlığının almış olduğu bu güzel kararı yürekten destekliyoruz. Saat 11.00'de sokağa fırladık. Maskeler var yüzümüzde, ellerimizde eldivenler var. Hijyenik koşullarda aralarda mesafe bırakarak yan yana otuyor, sohbetlerimizi yapıyoruz. Birbirimizi gözlerinden tanıyoruz. Bugünleri el birliğiyle atlatacağız” dedi.

69 yaşındaki emekli polis memuru Mehmet Turan ise, “Uygulama güzel fakat 65 yaş üzerindekilere yapılan uygulamanın hafta içerisinde olmasını istiyoruz. Saatlerin uzatılmasını istiyoruz. Banka işlerimiz v.s oluyor. Biraz daha esnetilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Muratlı'da istisna grubundaki çoğu vatandaş, uygulamanın kapsamının genişletilmesini istedi. 21 Mart'tan bu yana ilk kez dışarı çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, 4 saatlik iznin ardından saat 15.00'de evlerine geri döndü.