Bulanık suya TESKİ'den açıklama

Tekirdağ'da musluklardan bulanık su aktığı şikayetleri üzerine TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

TESKİ tarafından yapılan açıklamada, "29 Kasım 2018 tarihinde sabah saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler, Namık Kemal, Hürriyet ve Gündoğdu-Turgut Mahallelerinde sularda bulanıklık olduğu şikayetleri gelmiştir. Gelen şikayetlerin ardından TESKİ ekipleri saha üzerinde gerekli çalışmalara başlamıştır. Bölgeye su temin edilen Çorlu-Sarılar İçme Suyu Ana İsale Hattı üzerinde yapılan kontrollerde Çorlu Karatepe mevkisinde hat üzerinde arıza olduğunu tespit edilmiştir. Arızanın sebebi olarak, Çorlu-Karatepe mevkisinde yapımı devam eden cezaevi inşaatı çalışmaları sırasında iş makinesi ile içme suyu ana isale hattımıza zarar verildiği, ancak tarafımıza bilgi verilmeden üzerinin kuru toprak ile hiçbir önlem alınmadan kapatılarak gizlendiği tespit edilmiştir. Yağan yağışlarla birlikte kuru toprağın eriyerek hat içine girmesi sonucu şebeke suyunda renk değişimi meydana gelmiştir. Hatlarda ve içme suyu depolarımızda gerekli deşarj ve dezenfekte işlemleri yapılarak ve gerekli önlemler alınmasıyla birlikte arıza giderilmiştir ve hatta temiz su verilmeye başlanmıştır. Arıza oluşmasına sebep olan ve arızayı gizleyen cezaevi inşaatını yapan yüklenici firma hakkında yasal işlemler tarafımızca başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.