Buldukları parayı sahibine ulaştıran işçiler, harçlığı bile kabul etmediler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yüzünün yıkarken yaklaşık 4 bin lirasını kaybeden kamyon şoförünün parasını 2 genç bulup teslim etti. Parayı bulan ve işçi oldukları öğrenilen gençler, kamyon şoförünün gönlünden kopan harçlık teklifini bile geri çevirdi.

Tekirdağ'ın şehir merkezinde sokakta bir çantanın içerisinde para ve evrak bulan Mehmet Bektaş ve Mustafa Öksüz isimli 2 genç, paranın sahibine ulaşmaya çalıştı. Paranın sahibine cep telefonu ile ulaşamayan gençler, çantanın içerisinde buldukları irsaliyeden en son ürün teslim edilen yeri aradı. Tekirdağ'da işçi oldukları öğrenilen gençler, yerde buldukları yaklaşık 4 bin lira para ile polis merkezinin yolunu tuttu. 2 genç buldukları çantayı, polis gözetiminde paranın sahibi kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'a teslim etti. Parayı alan Yılmaz, teşekkür ederek gençlere gönlünden kopan harçlığı vermek istese de gençler bu teklifi bile geri çevirdi.

Parayı bulan gençlerden 22 yaşındaki Mehmet Bektaş,“Tam evimize girerken yolda bir çanta fark ettik. İçerisinde para falan olduğunu gördük. Numaraya ulaşamadık. İnternetten firmayı falan aradık ama bulamadık. İrsaliyeden son ürün teslim edilen yerin numarasından ulaşım sağladık. Ağabey oraya da ulaşmış. Parasının ve irsaliyelerinin kaybolduğunu fark etti. Emniyet güçleri ağabeylerimizle buluştuk ve parayı teslim ettik” dedi.

Yüzünü yıkarken parayı unuttu

Parayı kaybeden Kamyon Şoförü Mustafa Yılmaz, “Konya'dan kuş yemi getirmiştim. Faturayı kestik paramı nakit almıştım. Arabanın ön tarafındaki basamağına koyup yüzümü yıkamaya gitmiştim. O anda parayı orada unutup hareket etmişim. O arada çanta düşmüş. Çorlu Ulaş'tan geri döndüm. Fabrikaya geldim. Fabrikadan sonra polise müracaat ettim. Allah razı olsun ilgilendiler. Şunu söylemek istiyorum ki bu memlekette böyle insanlarda varmış. Fidan gibi delikanlılar. Allah razı olsun. Emeğimizin karşılığını bize iade etti. Bu benim nakliye ücretidir. Konya'dan gelmiştim. Bizim alın terimiz. Gece sabaha kadar direksiyon sallamıştım. Bu benim 2 aylık nakliye kazancım” diye konuştu.