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Bulgaristan ve Romanyalı yetkililer Yüksel'i tebrik etti

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM’nin açılışının 99.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM'nin açılışının 99. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Romanya ve Bulgaristan'dan gelen heyeti makamında misafir etti.


Romanya Tekirgöl Belediye Başkanı Iulian Constantin, Romanya Tekirgöl Belediye Meclis Üyesi Doina Babanica, Bulgaristan Pomorie Belediyesi muhtarları Hasan Kıralı, Tonço Kirof ve Ivan Gorgiev'in yer aldığı heyet, Ulusal Egemenliğin 99. yıldönümünü kutlarken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e de çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Yüksel de nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti. Günün anısına karşılıklı hediyelerin takdimi ile ziyaret sona erdi.

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