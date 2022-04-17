İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bulgarlar bu sefer orayı hedef aldı: Alışveriş sonrası bol bol gezdiler

Bulgar vatandaşlar akın ettiği Edirne’den sonra bu sefer de gözünü Tekirdağ’a dikti.

Bulgar vatandaşlar akın ettiği Edirne'den sonra bu sefer de gözünü Tekirdağ'a dikti. Tekirdağ'a gelen Bulgar kafilesi kentin güzel mekanlarını gezdi.


Her hafta Bulgar akınına uğrayan Edirne'den sonra Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sınır kapılarında yapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra Tekirdağ da Bulgar vatandaşlardan nasibini almaya başladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine gelen Bulgar kafilesinden vatandaşlar, alışverişlerini yaptıktan sonra şehir turuna çıktı. İlçenin tarihi mekanlarını ve meydanlarını gezen Bulgar kafilesi bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.