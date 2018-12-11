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Burçin Büke Tekirdağlı sanatseverleri mest etti

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Bisanthe 4.

Gülsin Onay Piyano Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliğin üçüncü konuğu olan Burçin Büke'nin performansı büyük ilgi gördü.


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri, piyanonun ustalarını Tekirdağlı sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.


Etkinliğin üçüncü gecesinde dünyaca tanınan piyano sanatçısı Burçin Büke sahne aldı. Çok sayıda klasik müzikseverin ilgiyle izlediği konserde Burçin Büke Tekirdağlıları mest etti.



Büke ayakta alkışlandı


Yaklaşık bir saat boyunca performansını sergileyen Büke, Frédéric Chopin'e ait Scherzo No.2 Op.31, Fantasie Impromptu Op.66 ve Nocturne Op.Posth ve Isaac Albéniz'in Asturias eserlerinin yanı sıra kendi besteleri olan Foça Tangosu ve Sarı Çocuk isimli eserleri seslendirdi. Büke, konserin kapanışını ise Amerikalı caz ve klasik müzik bestecisi ve piyanist George Gershwin'in ünlü bestesi Rhapsody in Blue'nun solo piyano düzenlemesi ile yaptı. Büke'nin performansı dakikalarca ayakta alkışlandı.



Gülsin Onay tebrik etti


Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşen konsere Tekirdağlı sanatseverler büyük ilgi gösterirken, konser sonunda dünyaca ünlü piyano sanatçısı Gülsin Onay, Burçin Büke'ye çiçek takdim ederek başarılı performansı için tebrik etti.


11 Aralık Salı günü sona erecek olan Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri'nin bu akşam 21.30'daki konuğu Sofja Gülbadamova olacak.

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