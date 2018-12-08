Büyükşehir Belediye Başkanından örnek davranış

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağlılar tarafından ve ‘Kadroş' diye tanınan Kadriye Erol'un kızı Ecrin Erol'un 5. yaşını makamında pasta keserek kutladı. Bu hareketi ile takdir toplayan Albayrak, annesinin mezarını bulamayan kadınla birlikte birlikte mezarlık ziyaretide yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağlılar tarafından bilinen Kadriye Erol kızı Ecrin Erol'un 5. yaşını kutladı. Makamında pasta kesen Albayrak, minik Ecrin'e yeni yaşında sağlık, mutluluk ve esenliklerle dolu nice yaşlar diledi.

Albayrak bununla da yetinmeyerek Kadriye Erol'un vefat eden annesinin mezarını birlikte ziyaret etti. Başkan Albayrak, “Çok sevdiğimiz Kadriye Erol (Kadroş)'un annesini kabristanda ziyaret etmek isteyip bulamadığını öğrendik ve harekete geçtik. Annesinin mezarını bulup, Büyükşehir Belediyemize bağlı din görevlisi personelimizin okumasıyla duamızı birlikte ettik. Kısa zaman içerisinde de düzenlemesini yapacağız. Mekanı cennet olsun” dedi.