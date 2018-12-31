Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı İlçe Müftülüğü arasında protokol

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı İlçe Müftülüğü arasında Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde inşa edilecek olan Ravza Camii ve Külliyesi'nin yapımı için iş birliği protokolü imzalandı.

Sosyal Belediyecilik kapsamında hizmet ve yatırımlarını sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ravza Camii ve Külliyesi'nin yapımında Kapaklı İlçe Müftülüğüne yardım edecek. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Kapaklı İlçe Müftüsü İsa Aktaş Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında protokol imzalandı.

İmzalanan protokol sonrasında bir açıklama yapan Başkan Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak, kıymetli Tekirdağ halkına her anlamda hizmet vermek bizleri oldukça mutlu ediyor. İmzalanan protokol kapsamında Kapaklı ilçemize güzel bir cami kazandırılacak. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.