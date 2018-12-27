Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet içi eğitim devam ediyor

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünce organize edilen eğitim, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlendi. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ile görevlendirilmiş olan personele yönelik düzenlenen eğitimde, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Derya Gani, katılımcılara konu hakkında detaylı bir şekilde bilgiler verdi.