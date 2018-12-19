İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir Belediyesi'nden eğitime uygulama desteği

Eğitim alanındaki yatırımları ile büyükşehir belediyeleri arasında öne çıkan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, temel vizyonları arasında yer alan üniversite vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.


Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerine, tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında Büyükşehir Belediyesi teknik personeli tarafından bilgiler verildi. Bu kapsamda yaklaşık 50 üniversite öğrencisi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri ile Çerkezköy Kent Park'a götürüldü. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan mühendis ve teknikerler, Çerkezköy Kent Park 1. Etap ile yapımı devam eden 2. Etap'ta yapılan çalışmalar hakkında üniversite öğrencilerine teknik bilgiler verdi.



Çerkezköy Kent Park'ın 1'inci ve 2'nci etabı gezildi


Üniversite öğrencileri, 15 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1. Etap'ta 9 bin metrekare sert zemin taş döşemesi, 4 bin 600 metrekare rulo çim ve sulama sistemi, süs bitkileri, 46 adet dekoratif aydınlatma direği, fitnes grubu, 2 takım çocuk oyun grubu, 410 metre koşu yolu, 1.550 metrekare kauçuk zemin, 5 adet satış büfesi, 305 metrekare alana sahip kafeterya ve kent mobilyalarını inceleme imkânı buldular. Ayrıca yapımı devam eden, 35 bin metrekare alana sahip 2. Etap'ta kuru havuz, çocuk oyun alanları, açık hava gösteri alanları, kaykay pisti, spor sahaları, engelsiz temalı park alanı, boşu yolu, bisiklet yolu, restoran, cafe, satış büfeleri, köprü aydınlatması ve kent mobilyalarının yapım ve kurulumu hakkında teknik personelden bilgiler aldılar.



Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitime Desteği Devam Edecek


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük yeşil alan projelerinden biri olan Çerkezköy Kent Park'ta tamamlanan ve devam eden çalışmaları teknik personel eşliğinde inceleyen üniversite öğrencileri, NKÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde edinmiş oldukları teorik bilgileri, pratiğe dönüştürme imkanı buldular.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, üniversite vizyonu kapsamında yürüttüğü çalışmalar bundan sonra da artarak devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.