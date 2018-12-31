Büyükşehir ödüle doymuyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Kent & Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ödül töreninde, Kent & Başkan Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Türkiye'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Kent & Başkan 2018 ödül töreninde, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak adına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Fatih Ünsal, Kent & Başkan Ödülü'nü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin elinden aldı.

Kent & Başkan Dergisi tarafından Türkiye genelinde online olarak yapılan anketin sonuçlarına göre, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri, farklı kategorilerde ödül alırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği vatandaş odaklı projeleriyle Kent & Başkan Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül töreni sonrasında bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Fatih Ünsal, “Türkiye'nin dört bir yanından yerel yönetim temsilcilerinin bulunduğu bir platformda, Tekirdağ'ımız ve Başkanımız Sayın Kadir Albayrak adına aldığımız bu ödül bizler için çok gurur verici. İnternet üzerinden düzenlenen ankete katılarak bizlere oy veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ödül hakkında bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise "Yeni kurulan bir Büyükşehir Belediyesi olmamıza rağmen kısa zamanda önemli işler başardık. Projelerimiz ve hizmetlerimizi, ulusal platformlarda aldığımız ödüllerle süslüyoruz. Bu, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu ödülün alınmasında emeği geçen personelimize ve gücümüzü aldığımız kıymetli Tekirdağ halkına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde yapacağımız hizmet ve projelerle ulusal ve uluslararası platformlarda daha nice ödüllerin ve başarıların mutluluğunu halkımızla birlikte yaşamayı ümit ediyorum” sözlerini dile getirdi.