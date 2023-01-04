Büyükşehrin milyonluk binasının çevresi çöküyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Binası'nda taşıt trafiğine kapalı olan bölgeye giren araç sebebiyle çökmeler meydana geliyor. Önceki aylarda da yolunu şaşıran bir aracın, yayaların kullandığı alana girmesiyle ciddi manada çökmeler yaşanmıştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ilçe Süleymanpaşa'da milyonlarca lira harcanarak yapılan yeni ana binada yayaların girdiği alanı yol sanan bir sürücü aracıyla giriş yapınca, zeminde çökme meydana geldi. Zemine çöken araç, yapılan çalışmalar sonucu güçlükle olduğu yerden çıkarıldı. Aracın yolu şaşırması sonucu zeminde hasar gerçekleşti.

Zemin yükseltmesi yapılarak taş döşenen alanda daha önce de yolları karıştıran bir sürücü sebebiyle otomobilin girdiği alanda çökme meydana gelmişti.