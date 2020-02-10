Buzda kayan otomobil inşaat çukuruna uçtu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde buzlanma nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil, inşaat çukuruna uçtu.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buzlanma nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil, inşaat çukuruna uçtu.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Kazdağı Yokuşu Sokak'ta yokuş aşağı seyreden bir otomobil, buzlanma nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil inşaat çukuruna uçtu.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaza yapan otomobil çekici vasıtasıyla kurtarıldı.
Öte yandan olay yerinde toplanan mahalle sakinleri, tehlike saçan yolda güvenlik önlemi alınmasını istedi.