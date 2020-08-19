İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buzdolabı patladı, evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre buzdolabının patlamasıyla evde yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre buzdolabının patlamasıyla evde yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa dökülerek itfaiyenin çalışmalarını izledi.


Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 4. katındaki mutfak bölümünde bulunan buzdolabının patlamasıyla evde yangın çıktı. Evde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken, mahalle sakinleri de sokağa inerek, itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Yangın sırasında 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.