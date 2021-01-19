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Buzlanma kazaya neden oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Kaza, sabah saatlerinde Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyreden Y.B. yönetimindeki hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kayganlaşan zeminde, ters yönden Malkara istikametine seyreden M.B. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.



Dondurucu soğukta kor ateşiyle ısındılar


Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sıfırın altında -13 derecenin hissedildiği hava sıcaklığı nedeniyle zor şartlarda görevini yürüten trafik polisi ekipleri, iyiliksever bir vatandaş tarafından getirilen tenekedeki kor ateşiyle ısındı.


Her iki aracın da çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasıyla yan yol trafiğe açıldı.

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