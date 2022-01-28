Buzun minik yıldızları yetişiyor

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen proje kapsamında ilçede öğrenim gören 9 bin ilkokul öğrencisi, uzman eğitmenler eşliğinde bir günlük buz pateni eğitimi alıyor. Çocuklar yeni bir sporla tanışmanın ve buz üzerinde özgürce hareket etmenin tadını çıkarırken, mutlulukları gözlerinden okunuyor.

Tamamen ücretsiz

20-30 kişilik gruplar halinde eğitime alınan öğrenciler, eğitimlerinin sonunda katılım madalyası ile ödüllendiriliyor. Öğrenciler Süleymanpaşa Belediyesi tarafından okullarından alınarak buz pistine getiriliyor ve eğitim sonrası yine okullarına bırakılıyor. Süleymanpaşa'da eğitim faaliyeti gösteren tüm ilkokul öğrencilerinin ücretsiz olarak yararlandırılacağı projenin Mayıs ayına kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.