Caddeler birer birer asfaltlanıyor

Yaklaşık bir aydır aralıksız süren asfaltlama çalışmaları, uzun yıllardır bakım bekleyen Yunusbey ve Hayrabolu Caddeleri ile devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Süleymanpaşa adım adım yol sorunundan kurtuluyor.

Yunusbey tamam, Hayrabolu caddesi sona yakın

Yunusbey Caddesi'nde asfaltlama, kaldırım yenileme ve yol çizgilerinin çizilmesinin ardından çalışmalar tamamlanarak cadde vatandaşların kullanımına açıldı. Hayrabolu Caddesi üzerindeki zemin kaldırma ve düzenleme, asfalt serimi, kaldırım yenileme faaliyetleri de tüm hızıyla sürüyor.

“Bu yaz yol sorunu ortadan kalkacak”

Her iki caddede de incelemelerde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Yunusbey Caddesi üzerinde tamamlanan asfaltlama çalışmalarını inceleyerek, mahalle sakinlerimizle buluştuk. Sil baştan yenilediğimiz güzergâhta yaptığımız son rötuşları ve çevre düzenlemesi çalışmalarını değerlendirerek esnafımız ve vatandaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Yunusbey Caddesi ile eş zamanlı olarak yürüttüğümüz Hayrabolu Caddesi asfalt çalışmamızda da hızlı ilerliyoruz. Kısa zamanda o noktadaki çalışmalarımızı da tamamlayarak diğer ihtiyaç bulunan cadde ve sokaklarımıza geçeceğiz. Bu yaz Süleymanpaşa'mızın yol sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.