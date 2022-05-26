Çaldıkları motosikletlerle yakalandılar

Tekirdağ’da iki motosiklet hırsızı, polis ekipleri tarafından çaldıkları motosikletlerle yakalandı.
Tekirdağ'da iki motosiklet hırsızı, polis ekipleri tarafından çaldıkları motosikletlerle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede plakasız olarak dolaşan 2 motosikletin peşine düştü. Ayaspaşa Mahallesi üzerinde seyreden motosikletliler ayrı zamanlarda durduruldu. Yapılan incelmede motosikletlerin çalıntı olduğu ortaya çıkarken, motosikletlerin sürücüleri E.D. ve C.İ. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çalıntı olduğu ortaya çıkan motosikletler sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.