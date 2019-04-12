Çalınan kangal köpeği ve kuzular bulundu

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da çalınan 5 adet kuzu ve 1 kangal köpeği jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu bulundu.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Çanakçı Mahallesi'nde Ömer Altıntaş isimli şahsa ait 5 adet kuzu ile 1 adet kangal cinsi köpeğin çalınması olayıyla ilgili jandarma ekiplerince araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda hırsızlık olayının E.S.E. isimli şahıs üzerine kayıtlı 22 LT 020 plakalı kamyonet ile gerçekleştirildiği tespit edildi. Ruhsat sahibi ile yapılan görüşmede aracın hırsızlığın yapıldığı gün 9 ayrı suçtan aranan kardeşi M.S. tarafından kullanıldığı öğrenildi. Şüphelinin yakınları ile yapılan görüşmeler sonucu çalınan hayvanlar, şüphelinin yakınlarının rızasıyla sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Şüpheli şahıs M.S.'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.