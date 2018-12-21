Çalınan otomobili jandarma buldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çalınan otomobil jandarma tarafından bulundu.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, gece yarısı ilçenin tanınan esnaflarından Serkan Ergen'in kasap dükkanına giren 2 hırsız, içeriyi talan ettikten sonra anahtarını aldıkları Ergen'in otomobilini çaldı.

Olayla ilgili emniyet ve jandarma harekete geçti. İlçe Jandarma ekipleri, Malkara'nın Danişment Mahallesi girişi yakınlarında şüphelendiği park halindeki bir araç üzerinde yaptığı incelemede 59 LV 888 plakalı otomobilin Serkan Ergen'e ait olduğunu belirledi.

İncelemelerin ardından araç, sahibine teslim edildi.