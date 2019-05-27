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Çalıntı eşyaların bulunduğu araçta 5 şahıs gözaltında

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde evden televizyon ve ses sistemi çaldıkları iddiasıyla aranan 5 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evden televizyon ve ses sistemi çaldıkları iddiasıyla aranan 5 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan M.D., evinin camı kırılarak televizyon ve ses sisteminin çalındığı iddiasıyla jandarma ekiplerine başvurarak şikayette bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri bir araçta yaptıkları aramada çalındığı iddia edilen televizyon ve ses sistemini buldu. Eşyalarla aynı araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen eşyalar daha sonra sahibine teslim edildi.

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