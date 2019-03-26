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Çalıntı rögar kapakları ile yakalandılar

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta belediyeye ait 4 adet çalıntı rögar kapağı ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta belediyeye ait 4 adet çalıntı rögar kapağı ele geçirdi.


İlçede çok sayıda rögar kapağının çalınmasının ardından çalışma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde seyreden bir araçtan şüphelendi. Durdurulan araçta arama gerçekleştiren polis, belediyeye ait çalıntı olduğu kaydedilen 4 adet rögar kapağı ele geçirdi. Rögar kapakları ile birlikte yakalanan S.Ş. ve K.C.Ş. emniyet ekiplerince gözaltına alındı.


Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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