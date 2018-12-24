Tekirdağ'da Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu tarafından “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi” konulu panel düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Topluluk Koordinatör Yardımcısı Araş. Gör. Denizcan Kutlu gerçekleştirirken, konuşmacı olarak Uluslararası Çalışma Örgütünden Melahat Güray ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Aysu Aydoğdu ile Samet Turan katıldı.

Panelin açılışında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu Başkanı Yasemin Soydemir bir konuşma gerçekleştirerek, “Topluluğumuz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında öğrencileri bilinçlendirmek ve sosyal politika tarafları ile iletişim olanakları yakalamak güncel bilgiler hakim ve bu bilgileri hayatında yorumlayabilen bir birey olarak bir noktada bir araya gelerek fikirlerimizi değerlendirmek için çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi panelinde Uluslararası Çalışma Örgütünden Melahat Güray, “Sosyal Diyalog” konusunu ele alırken; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Aysu Aydoğdu ile Samet Turan “Toplu İş Sözleşmesi ve Günümüzdeki Mevzuat” konusu ile ilgili bilgi ve görüşlerini katılımcılar ile paylaştı.

Program Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay Hekimler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu Koordinatörü Doç. Dr. Çiğdem Vatansever tarafından konuşmacılara günün anısına teşekkür belgesi takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle noktalandı.