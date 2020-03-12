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Çam kese kurtları ağaçlara zarar veriyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çam kese kurtları, Atatürk Bal Ormanı’ndaki çam ağaçlarına zarar veriyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çam kese kurtları, Atatürk Bal Ormanı'ndaki çam ağaçlarına zarar veriyor.


Malkara - Şahin yolu üzerinde 350 dönümlük arazide kurulan Atatürk Bal Ormanı, tırtılların (Çam Kese Kurdu) istilasına uğradı. İlçede arıcılıkla uğraşan Oktay Bitgin, çam kese kurtlarının ormandaki çam ağaçlarına zarar verdiğini belirterek, “Çam kese böcekleri diye adlandırılan tırtıllar, ormanı yok etmektedir. Yetkililerden bir an önce önlem almasını istiyoruz” dedi.

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