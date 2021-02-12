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Cam yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sağanak yağışta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole devrildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağışta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole devrildi. Yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Malkara - Keşan yolunun 4. kilometresinde bulunan tuğla fabrikası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Cevdet Karabuga (48) yönetimindeki 34 DFZ 821 plakalı cam yüklü tır, Kadıköy Mahallesi'ni geçtikten yaklaşık 2 km. sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Kaza sonrası hafif yaralanan tır şoförü Karabuga, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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