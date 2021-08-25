Cami cemaatine afet eğitimi

Tekirdağ Şarköy'de “2021 Afet Eğitim Yılı Afet Farkındalık Eğitimi” kapsamında cami cemaatine eğitim verildi.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen tarafından, Sahil Camii'nde cami cemaatine afet farkındalık eğitimi verildi. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilmesi dolayısıyla cami cemaatine verilen afet farkındalık eğitiminde cami cemaati ilgili konular hakkında daha duyarlı ve bilinçli hale getiriliyor. Cami cemaatine olası bir afet anında yapılması gerekenleri aktaran Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen verilen eğitimleri çeşitli bilgilendirici broşürler ile de destekliyor.