İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Camiden hırsızlık yapan zanlı polisten kaçamadı

Tekirdağ’da bir caminin deposundan hırsızlık yapan zanlı, polisin sıkı çalışması sonucu yakalandı.

Tekirdağ'da bir caminin deposundan hırsızlık yapan zanlı, polisin sıkı çalışması sonucu yakalandı.


Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Yeni Mahalle Camisi'nin deposundan gönye kesme makinası ve spiral makinası çalınması üzerine harekete geçen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, güvenlik kamera incelmesi ve geniş çaplı çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettikleri şüpheli A.M.'yi çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.


Çalınan malzemeler yerine teslim edilirken, zanlı A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.