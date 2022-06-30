İhlas Haber Ajansı

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Camiler Kurban Bayramına hazırlanıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan Mübarek Kurban Bayramı öncesi, ilçe genelinde tüm camilerde iç mekân ve bahçe temizliği çalışmalarına devam ediyor.


Süleymanpaşa'da bulunan tüm camiler, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı uzman ekipler tarafından tepeden tırnağa temizleniyor, ibadetlerini ifa etmek isteyen ve bayram namazında bir araya gelecek olan vatandaşların sağlığı için titizlikle temizleniyor. Merkez ile kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak başlatılan temizlik çalışmaları, Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacak.


Bayram öncesi rutin çalışmalar arttırıldı


Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, camilerin halihazırda belirli bir rutin içinde düzenli olarak temizlendiği belirtilirken, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile bu çalışmaların arttırıldığı ve bayram namazı öncesi tüm camilerin temizliklerinin tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

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