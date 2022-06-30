Camiler Kurban Bayramına hazırlanıyor

Süleymanpaşa'da bulunan tüm camiler, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı uzman ekipler tarafından tepeden tırnağa temizleniyor, ibadetlerini ifa etmek isteyen ve bayram namazında bir araya gelecek olan vatandaşların sağlığı için titizlikle temizleniyor. Merkez ile kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak başlatılan temizlik çalışmaları, Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacak.

Bayram öncesi rutin çalışmalar arttırıldı

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, camilerin halihazırda belirli bir rutin içinde düzenli olarak temizlendiği belirtilirken, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile bu çalışmaların arttırıldığı ve bayram namazı öncesi tüm camilerin temizliklerinin tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.