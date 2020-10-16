Camiler ve sağlık merkezlerinde çevre düzenlemesi

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi, yeşil alan ve park bahçelerde sürdürmüş olduğu ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarını ibadethaneler ile sağlık merkezlerinde de devam ettiriyor.

Vatandaşların Ergene'de ortak kullanım alanlarından olan yeşil alanlar ile park ve bahçelerde ot biçme, temizlik, çevre düzenlemesi çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı park ve bahçeler ekipleri, aynı çalışmaları ibadethane ve sağlık merkezlerinde de yapıyor. İnsan merkezli hizmetlerine tüm hızıyla devam eden Ergene Belediyesi, vatandaşların ortak yaşam alanlarından olan ibadethane ve sağlık merkezlerinde halk için daha güzel, daha sağlıklı ortamlar oluşturmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ergene'de belirlenen programlar dahilinde ibadethane ve sağlık merkezlerinde ot biçme, çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.