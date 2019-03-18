Çanakkale şehitleri Çorlu'da anıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla şehitler anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Çorlu Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programı saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Anma programında Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, şehitlik anıtına çelenk sundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı okundu. 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı personeli tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören, Kaymakam Sarılı'nın şehitlik defterini imzalaması ve mesajı okuması ile son buldu.

Törenin ardından katılımcılar şehitliği ziyaret etti. Şehitler için dua okunmasının ardından mezarlara kırmızı karanfiller bırakıldı. Şehit ailelerinin de bulunduğu ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Anma törenine Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, protokol üyeleri, birim amirleri, daire müdürleri, askeri erkan ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.